Капитан Лейпцига порвал кресты и пропустит второй матч с Шахтером
10:21 - Читати українською
Голкипер РБ Лейпциг Петер Гулачи выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов.
завершено
27’ Кристофер Нкунку
64’ Андре Силва
77’ Андре Силва
Жоау Фелипе Жота 48’
27’ Кристофер Нкунку
48’ Жоау Фелипе Жота
64’ Андре Силва
77’ Андре Силва
Гулачи получил тяжелую травму в матче с Селтиком. У капитана Лейпцига разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.
Лейпциг выиграл первый матч в группе Шахтера, пережив два отмененных гола в ЛЧ
Венгерский голкипер пропустит как минимум несколько месяцев, а может не сыграть и до конца сезона. То есть, во втором поединке с Шахтером основной кипер РБ не выйдет. Его будет подменять Бласвих.
В первом туре Лиги чемпионов Гулачи подарил Шахтеру гол. На 10 минуте с Селтиком он также обрезал команду, после чего рухнул на газон и вынужден был покинуть поле на носилках.
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