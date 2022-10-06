Гулачи получил тяжелую травму в матче с Селтиком. У капитана Лейпцига разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Лейпциг выиграл первый матч в группе Шахтера, пережив два отмененных гола в ЛЧ

Венгерский голкипер пропустит как минимум несколько месяцев, а может не сыграть и до конца сезона. То есть, во втором поединке с Шахтером основной кипер РБ не выйдет. Его будет подменять Бласвих.

В первом туре Лиги чемпионов Гулачи подарил Шахтеру гол. На 10 минуте с Селтиком он также обрезал команду, после чего рухнул на газон и вынужден был покинуть поле на носилках.