РБ Лейпциг – Шахтар – відео курйозного гола Шведа після фейлу голкіпера
62' live
Мар'ян Швед 16’
Мар'ян Швед 59’
16’ Мар'ян Швед
59’ Мар'ян Швед
Рахунок вдалося відкрити вже на 16-й хвилині. Несподівано це зробив Шахтар. Голкіпер РБ Лейпциг бездарно зіграв за межами штрафного, подарувавши м'яч Шведу. Мар'ян спокійно закотив м'яч у порожні ворота.
РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
РБ Лейпциг – Шахтар – відео гола Шведа:
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