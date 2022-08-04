"Это была тяжелая игра против сильных соперников. Но мы проиграли всего 0:1. Все еще можем добиться желаемого результата перед домашней публикой", – сказал полузащитник Хорват.

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"Мы потеряли два хороших момента, в ответ пропустили гол. Мы не достигли своего уровня игры. Нам нужно лучше выступить в ответном матче, чтобы попасть в плей-офф. Вы сами видели, насколько качественно сыграло Динамо, но до ответного матча мы идем с оптимизмом", – заявил капитан Хирлендер.

"Штурм пропустил гол и на следующей неделе хочет дома сыграть лучше. В первом тайме вы могли видеть, что мы можем решать проблему в игровом стиле. Именно с этого мы должны начать", – цитирует форварда Саркарию Kleine Zeitung .

Единственным голом во встрече отметился Караваев. Ответный матч между украинской и австрийской командами запланирован на 9 августа.

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