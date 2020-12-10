Главный тренер Интера Антонио Конте был вынужден отвечать на неудобные вопросы после ничьей против Шахтера, которая лишила его команду еврокубковой весны.

Вылет Интера из еврокубков еще на стадии группового этапа – неслыханное событие для Италии. Миланцы в последнее время считаются сильнейшей командой Серии А. Клуб подтверждает собственные амбиции заявлениями в прессе и работой на трансферном рынке. Но не хватает главного – результатов. Интер платит Антонио Конте космические 12,5 млн евро, и вправе требовать гораздо большего.

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Большего требуют также болельщики и эксперты. В студии Sky Sport Italia, посвященной поединку против Шахтера, работал Фабио Капелло. Легенда тренерского цеха способен оценить игру, как никто другой. Напомним, именно Капелло возглавлял Милан, который выиграл Скудетто, не проиграв ни одного матча за сезон, с "россонери" он победил и в Лиге чемпионов. Кроме того, Фабио выигрывал Скудетто также с Ромой и Ювентусом, а во главе Реала брал Примеру. То есть профессионализма его оценкам хватает.

После игры с Шахтером Антонио Конте оказался во флэш-зоне на связи со студией и опрометчиво признался, что Луиш Каштру сильно его удивил, перестроив Шахтер на игру со схемой в три центральных защитника: "Сегодня Шахтер нарушил свою игровую систему, которая для них похожа на "Ave Maria". Те, кто играют против нас, всегда нарушают свою игровую систему... Подумайте, прежде чем задавать вопросы, они сыграли с нами по-другому".

Капелло начал довольно сдержанно: "Мне показалось, что Интер играл на победу, но без необходимой агрессии, которая нужна для побед. Вы были игроком, сейчас тренируете, поэтому признаете, о чем я".

"Мне нечего сказать на это", – сказал Конте. Разглядеть боль и разочарование на лице Антонио было не очень трудно.

Далее Капелло выразил сомнение в способности Интера оперативно реагировать на ситуацию: "Неужели у вас нет плана Б, чтобы изменить положение?"

"Конечно, у нас есть план Б", – парировал Конте.

Капелло удивился: "Но я его не видел!"

Тогда Конте попытался отшутиться: "У нас есть план Б, но я не буду о нем говорить здесь. Это будет полная катастрофа, ведь и он будет нейтрализован".

"Но как тогда можно говорить, что Шахтер изменил свою систему? – Капелло явно не оценил остроумие своего собеседника. – Вы должны изучить каждого соперника. Это – минимум, который вы должны сделать. Если у вас есть план Б, вы должны изменить его, но его нет. Вы – поезд, что застрял на одном пути. Я не видел никакого плана Б".

Напомним, Антонио Конте во второй год подряд не может вывести Интер в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "нерадзурри" удовлетворились участием в ЛЕ, а нынешнюю кампанию бесславно завершили на последнем месте в квартете.

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