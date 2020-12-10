"Для Інтера це буде матч за життя або смерть", – говорив Додо в інтерв'ю для італійської преси напередодні гри. Очевидні речі. Перед стартом групового етапу саме міланців називали фаворитом на перше місце у квартеті. Натомість колектив Конте до останнього туру не забезпечив собі бодай ЛЄ. Як ми вже знаємо, покинути останню сходинку "нерадзуррі" так і не змогли.

Інтер – Шахтар: бойове прощання з ЛЧ, сюрприз Каштру поставив Конте в глухий кут, унікальний герой веде в Лігу Європи

На Апеннінах цілком серйозно обговорювали "біскотто" у матчі Реала та Борусії. Це явище, коли дві команди просто розігрують нічию, оскільки вона вигідна для обох. Мадридці ж вирішили не соромитися і перемогли німців, гарантувавши собі перше місце і вигоду при жеребкуванні плей-офф. А що Інтер? Анатолій Трубін героїчно зупинив Лукаку і Ко. Ймовірно, Антоніо Конте був не проти "позичити" парочку голів із нищівної перемоги у півфіналі Ліги Європи, адже восени його команда за два матчі не забила Шахтарю жодного разу.

Італійська преса не соромиться називати речі своїми іменами. Слова "провал" і "катастрофа" можна побачити на шпальтах більшості тамтешніх видань. Якщо після матчу в Києві експерти кальчо здебільшого хвалили Шахтар, то тепер просто знищують Інтер. Антоніо Конте з його космічною зарплатою опинився у вкрай скрутному становищі. Врятувати його може лише одне – перемога у чемпіонаті та Кубку Італії. Бажано, щоб Скудетто було здобуте якомога впевненіше. Але передумов для цього, будьмо відверті, небагато.

La Gazzetta dello Sport: "Самоліквідація Інтера"

Інтер вибив сам себе. В кінці цієї сумної гри команда більше думала, ніж справді грала проти Шахтаря. Момент розчарування – поперечина Лаутаро, було так близько...

Інтер – Шахтар: Конте дав гнівний коментар після нічиєї і вильоту з єврокубків

Вчора Інтер залишився бранцем у клітці Шахтаря, який захищав своє місце у єврокубках. Зараз ми на найнижчому рівні правління Конте. Тренеру доведеться здобути вигоду з вильоту з ЛЧ. Алібі та маски закінчилися – тепер Інтер мусить виграти Скудетто.

У сучасному футболі ви виграєте за планом A і планом B, іноді – за планом C. У таких матчах, як вчорашній, Інтер постає монотонним і не доводить свого рівня.

Corriere della Sera: "Нерадзуррі" поза усім за українською стіною

Останній матч групи втретє поспіль стає дуже сильним розчаруванням. Майже прокляття, і завжди на Сан-Сіро. Два роки тому нічия з ПСВ, торік поразка від Барселони, яка грала з молодими гравцями і резервом. Тепер скромні 0:0 проти Шахтаря, який в півфіналі Ліги Європи лише три з половиною місяці тому "ковтнув" п'ять голів.

Цього разу було б достатньо одного, тому що Реал виконав свій обов'язок проти Борусії з Менхенгладбаха. Але – нічого. Навіть розради від Ліги Європи. Європа – ворог Конте. Тепер все, що залишилося, – це Скудетто (і Кубок Італії). Але стерти сором буде непросто.

Corriere dello Sport: "Інтер не зміг підкорити українську фортецю"

Ідеї та швидкість маневру були відсутні – єдині дві можливих протидії українській фортеці, яку побудував Каштру. Стіни похитнулися, але жодного разу не обрушилися. Причиною цього стала нестача блиску Інтера на останніх метрах поля.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Зараз у Конте є лише Скудетто, яке тепер стало незамінною ціллю. Чемпіонство в Італії може врятувати сезон, який вже став жахливо складним.

Tuttosport: "Конте за межами Європи"

Інтер вибув із Ліги чемпіонів. Реал зробив все, обігравши Борусію в Іспанії, але "нерадзуррі" не змогли цим скористатися. Після нічиєї з Шахтарем Інтер залишається на останньому місці групи В з 6 очками, не потрапивши навіть до Ліги Європи. У господарів було кілька можливостей забити переможний гол, але реалізувати їх не вдалося.

Лаутаро Мартінес розізлився через свою заміну у матчі проти Шахтаря – зірка Інтера навіть не потиснув руку Конте

На останніх хвилинах матчу господарі влаштували відчайдушний штурм. З двома пострілами Еріксена впорався Трубін. Однак найяскравіший – "парад'' Лукаку, який став на шляху м'яча після удару Санчеса. Інтер так і не зміг забити і вилетів із Європи.

Eurosport: "Інтер зазнав краху проти українців і супер-Трубіна"

Для "нерадзуррі" перемоги було достатньо, враховуючи успіх Реала проти Гладбаха. Інтер добре стартував і влучив у поперечину завдяки Лаутаро. Але в другому таймі заплутався у власних діях і зазнав краху проти українців і супер-Трубіна – автора кількох сейвів.

Третій рік поспіль Інтер не може вийти в 1/8 фіналу з матч-поінтом удома. Однак цього разу їм вдалося досягти ще гіршого, навіть не вийшовши до Ліги Європи.

Анатолій Трубін – найкращий гравець матчу. Український голкіпер став героєм вечора: його рішучі виступи у кінці матчу гарантували донецькому Шахтарю третє місце і відправили Інтер у прірву.

Quotidiano Sportivo: "Краще залишатися вдома"

Ще один удар, спортивний і економічний. Це найчорніша сторінка за останні роки, і цього разу немає виправдань. Якщо не можеш обіграти такого суперника, як Шахтар, на своєму полі, то краще залишатися вдома.

Біскотто у матчі Реала з Гладбахом не відбулося, зате справжній безлад стався на Сан-Сіро. Тепер бюджет Сунінга (китайська компанія, у власності якої перебуває Інтер. – примітка), відчутно спорожніє. Різдво, безумовно, не буде веселим для всіх.

Calciomercato: "Ринок стартує вже сьогодні"

Катастрофа. Зі спортивної точки зору і для бюджету. Виліт Інтера з усіх європейських турнірів – важкий удар для уболівальників і для клубу. Повний провал Антоніо Конте, який тепер змушує тренера і гравців рішуче націлюватися як на Скудетто, так і на Кубок Італії.

Інтер не буде виходити на трансферний ринок взимку – покарання для Конте за провал з Шахтарем і виліт з Ліги чемпіонів

Виліт з єврокубків для Інтера також означає, що сьогодні фактично починається ринок зимових трансферів для "нерадзуррі". Міланський клуб має надто величезну команду, як для боротьби лише у двох турнірах. Тому Беппе Маротта і П'єро Аусіліо вже повинні думати про те, як скоротити склад.

У стартовому списку все ті ж імена: Крістіан Еріксен, Раджа Наінгголан і Матіас Весіно. Що стосується інших, то залишається зрозуміти наміри Інтера щодо Андреа Пінамонті. Можлива оренда 21-річного нападника в поєднанні з відходом двох або трьох півзахисників також може відкрити вікно для прибуття досвідченого віце-Лукаку – єдиного гравця, якого бракує команді, на думку Конте.

"З одного боку – чоловіки, з іншого – сумне г**но": наш тенісист не розуміє радості Шахтаря, росіяни пишуть про ганьбу