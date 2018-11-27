Капелло: Реал зараз слабший за Рому

Відомий італійський тренер Фабіо Капелло поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів Рома – Реал.

"Можливо, Реал зараз гірший за свого суперника. Вони розплачуються за свою впевненість в тому, що без Роналду вони можуть продовжувати досягати результату.

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У Роми інша ситуація. Вони чудово грали з Удінезе, але я чув, як Ді Франческо говорив про добре володіння м'ячем під час матчу. Зараз такі речі не мають значення, але команда змінилася, коли на поле вийшов Джеко. Шкода, що його участь в матчі з Реалом під сумнівом. Він дає Ромі впевненість в собі і є необхідним елементом для команди. Мені здалося, що Ді Франческо усвідомив, в чому полягають проблеми", – цитує Капелло видання La Gazzetta dello Sport.

За останньою інформацією, Джеко офіційно пропустить матч проти "вершкових".

Варто відзначити, що у минулому Фабіо очолював мадридський Реал та Рому.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Рома – Реал відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

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