Капелло: Реал сейчас слабее Ромы

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов Рома – Реал.

"Возможно, Реал сейчас хуже своего соперника. Они расплачиваются за свою уверенность в том, что без Роналду они могут продолжать добиваться результата.

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У Ромы другая ситуация. Они прекрасно играли с Удинезе, но я слышал, как Ди Франческо говорил о хорошем владении мячом во время матча. Сейчас такие вещи не имеют значения, но команда изменилась, когда на поле вышел Джеко. Жаль, что его участие в матче с Реалом под вопросом. Он дает Роме уверенность в себе и является необходимым элементом для команды. Мне показалось, что Ди Франческо осознал, в чем заключаются проблемы", – цитирует Капелло издание La Gazzetta dello Sport.

По последней информации, Джеко официально пропустит матч против "сливочных".

Стоит отметить, что в прошлом Фабио возглавлял мадридский Реал и Рому.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Рома – Реал состоится 27 ноября, начало в 22:00.

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