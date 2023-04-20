Генеральний директор мюнхенців Олівер Кан висловився щодо вильоту з ЛЧ від Манчестер Сіті на стадії чвертьфіналу (1:4 за сумою двох матчів).

"Зараз основна увага зосереджена на тому, чого ми ще можемо досягти – це чемпіонат, ось де фокус. Ми постійно ставимо собі завдання й намагаємося стати чемпіонами Німеччини.

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Тоді ми заглибимося в себе і поставимо собі багато-багато запитань. Зараз ми зосереджені на титулі, який ми ще можемо виграти в цьому сезоні. Є речі, над якими нам потрібно попрацювати і над якими Томас Тухель буде працювати.

У другому матчі проти Манчестер Сіті я побачив сильну гру, особливо в першому таймі. Ми були близькі до того, щоб переломити Ман Сіті. Це було відчутно на трибунах. Команда демонструвала самовіддачу та готовність. Все це було сьогодні й виглядало оптимістично", – цитує Кана Sport1.

Нагадаємо, "ротен" наразі лідирують у Бундеслізі, випереджаючи Борусію Дортмунд на 2 очки. У них є всі шанси здобути 11 чемпіонський титул поспіль.

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