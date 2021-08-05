Керманич празької Славії Їндржих Трпішовскі прокоментував автогол Тараса Качараби, з якого розпочалась поразка від Ференцвароша (0:2) у третьому раунді кваліфікації ЛЧ.

"Гадаю, це була прикра випадковість. Тарас дотягнувся до м'яча в останній момент і, на жаль, спрямував його в площину воріт. Втім, він вже не міг вплинути на ситуацію. А потім м'яч невдало вдарився в газон, підстрибнувши перед Коларжем.

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З різними воротарями таке траплялося. Я пам'ятаю, як одного разу це сталося з Робінсоном, років п'ятнадцять тому на матчі національної збірної. Це збіг обставин, коли м'яч стрибає прямо перед голкіпером", – цитує Трпішовскі офіційний сайт Славії.

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Нагадаємо, у другому таймі Качараба ще й "привіз" пенальті, який впевнено реалізував українець Ференцвароша – Ігор Харатін.

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