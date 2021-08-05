Рулевой пражской Славии Индржих Трпишовски прокомментировал автогол Тараса Качарабы, с которого началось поражение от Ференцвароша (0:2) в третьем раунде квалификации ЛЧ.

"Думаю, это была досадная случайность. Тарас дотянулся до мяча в последний момент и, к сожалению, направил его в створ ворот. Впрочем, он уже не мог повлиять на ситуацию. А потом мяч неудачно ударился в газон, подпрыгнув перед Коларжем.

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С разными вратарями такое случалось. Я помню, как однажды это произошло с Робинсоном, лет пятнадцать назад на матче национальной сборной. Это стечение обстоятельств, когда мяч прыгает прямо перед голкипером", – цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

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Напомним, во втором тайме Качараба еще и "привез" пенальти, который уверенно реализовал украинец Ференцвароша – Игорь Харатин.

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