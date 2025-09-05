Ісландія знищила Азербайджан (5:0) в рамках першого туру відбору до ЧС-2026. Звіт та результат матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Паралельно з матчем між збірними України та Франції свою зустріч провели Ісландія та Азербайджан.

Азербайджан оголосив заявку на матч проти України – у списку екс-українці, один з них закликав убити помічника Ротаня

Від початку гри ісландці на правах господарів одразу заволоділи ініціативою. Лідер Фіорентини Альберт Гудмундссон гнав свою збірну в атаку, але моментів у першому таймі було обмаль.

"Вікінги" намагались використовувати будь-яку можливість підійти ближче до воріт суперників, особливою зброєю стали вкидання з аутів. На другій компенсованій хвилині до першого тайму ісландці таки вийшли вперед завдяки голу з кутового – подачу Гудмундссона замкнув Віктор Палссон.

Підопічні Фернанду Сантуша не встигли й усвідомити, що розпочався другий тайм, як отримали ще один пропущений. Ісак Йоганнессон першим зорієнтувався на добиванні: воротар азербайджанців спробував вибити м'яч з лінії воріт, але арбітр зафіксував гол – 2:0!

На 56-й хвилині рахунок став розгромним – знову Йоганнессон впевнено розібрався в штрафному майданчику Азербайджану. Побиття продовжилося на 66-й хвилині – Гудмундссон забив четвертий гол ісландців. Але на цьому "вікінги" не зупинилися: Крістіан Глінссон після штрафного оформив м'яч на 73-й хвилині, зафіксувавши фінальний рахунок – 5:0.

За підсумками першого туру відбору до ЧС-2026 Ісландія вийшла на перше місце в групі України – в острів'ян рівна кількість очок з Францією, але краща різниця м'ячів.