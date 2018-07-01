Иньеста завершил выступления за сборную Испании

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия стал последним для Андреса Иньесты в футболке "Фурии Рохи".

Андрес Иньеста после поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, в котором сенсационную победу одержали хозяева Мундиаля, объявил о завершении международной карьеры.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

"Это был мой последний матч за сборную Испании. Невероятные времена закончились. Иногда конец не такой, как ты мечтал", – цитирует Иньесту Bleacher Report.

Напомним, именно Андрес стал автором победного гола в финале ЧМ-2010 в ворота сборной Нидерландов, благодаря которому Испания впервые в истории выиграла Мундиаль.