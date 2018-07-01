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Иньеста завершил выступления за сборную Испании

22:15 229 Читати українською
Иньеста завершил выступления за сборную Испании
Жерар Пике и Андрес Иньеста / соцсети

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия стал последним для Андреса Иньесты в футболке "Фурии Рохи".

Андрес Иньеста после поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, в котором сенсационную победу одержали хозяева Мундиаля, объявил о завершении международной карьеры.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

"Это был мой последний матч за сборную Испании. Невероятные времена закончились. Иногда конец не такой, как ты мечтал", – цитирует Иньесту Bleacher Report.

Напомним, именно Андрес стал автором победного гола в финале ЧМ-2010 в ворота сборной Нидерландов, благодаря которому Испания впервые в истории выиграла Мундиаль.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия Испания Испания Главное Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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