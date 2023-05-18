В матчі Ліги чемпіонів проти Мілана вірменський гравець отримав пошкодження. На клубному сайті Інтер повідомив про стан свого гравця.

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Зазначається, що у півзахисника "нерадзуррі" розтягнення прямого м’яза передньої частини лівого стегна. Точні дати відновлення не названі, але через кілька днів будуть проведені нові обстеження. Як повідомляє Sky Italia, Мхітарян, безсумнівно, пропустить наступні ігри чемпіонату та фінал Кубка Італії, щоб мати можливість зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 10 червня в Стамбулі проти Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Мхітарян забив один із трьох м'ячів у ворота Мілана в півфіналі найпрестижнішого європейського турніру. В поточному сезоні вірменський півзахисник зіграв у 48 матчах, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

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