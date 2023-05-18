В матче Лиги чемпионов против Милана армянский игрок получил повреждение. На клубном сайте Интер сообщил о состоянии своего игрока.

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Отмечается, что у полузащитника "нерадзурри" растяжение прямой мышцы передней части левого бедра. Точные даты восстановления не названы, но через несколько дней будут проведены новые обследования. Как сообщает Sky Italia Мхитарян, несомненно, пропустит следующие игры чемпионата и финал Кубка Италии, чтобы иметь возможность сыграть в финале Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле против Манчестер Сити.

Напомним, что Мхитарян забил один из трех мячей в ворота Милана в полуфинале самого престижного европейского турнира. В текущем сезоне армянский полузащитник сыграл в 48 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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