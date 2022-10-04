Марсель переміг у голлівудському матчі ЛЧ, пропустивши в дебюті красу – ексголкіпер Реала поховав Спортінг за 10 хвилин
Марсель створив камбек проти Спортінга (4:1) у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Спортінг та Марсель зіграли багатостраждальний матч. По-перше, команди грали перед порожніми трибунами Велодрому, оскільки французи заробили дискваліфікацію неналежною поведінкою в попередньому матчі ЛЧ. По-друге, гру довелося перенести на 20 хвилин – автобус Спортінга не встиг вчасно приїхати через затори.
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Суддя нарешті дав стартовий свисток, і 50 секунд потому рахунок вже був відкритий – Трінкау підкрутив з лінії штрафного під дальню стійку. Спортінг сильно розпочав і прагнув продовжити переможну ходу (португальці у вересні здолали Айнтрахт і Тоттенхем), однак все зіпсував голкіпер.
Антоніо Адан знищив свою команду за 10 хвилин.
13 хвилина: Адан поплив під пресингом і вибив м'яч в Алексіса, від якого той залетів у сітку;
16 хвилина: ексворотар Реала жахливо виніс м'яч на Гендузі, Марсель розіграв швидку атаку – Харіт замкнув подачу Клосса;
23 хвилина: Адан помилився на виході та зіграв руками за межами штрафного, арбітр показав голкіперу Спортінга червону, гості залишилися в меншості.
Після такого перфомансу Антоніо Адана все стало зрозуміло. Марсель ще до перерви забив третій гол, коли Балерді головою відгукнувся на подачу Харіта з кутового.
Перший тайм завершився сутичкою. Тавареш накрутив трьох і нарвався на агресію. Угарте та Ешгаю грубо його завалили, чим спровокували затяжний конфлікт. Суддя роздав 4 жовті картки.
У другому таймі серйозної боротьби вже не було. Спортінг був у меншості та нічого не міг запропонувати, а Марсель спокійно контролював ситуацію. Під завісу зустрічі Мбемба встановив підсумковий рахунок – 4:1.
Спортінг залишився на чолі групи з 6 очками, а Марсель навпаки набрав перші бали в цій Лізі чемпіонів і поки що не піднявся з останнього місця.