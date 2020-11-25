Інтер – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Інтер в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіоів УЄФА приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Прямо зараз "нерадзуррі" замикають групу В з двома очками в активі, а "вершкові" йдуть третіми з чотирма заліковими балами. Таким чином, у матчі на Джузеппе Меацца нічия або поразка неприпустимі для обох колективів.
Стартові склади
Інтер:
Реал Мадрид:
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