Интер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпиоив УЕФА принимает Реал Мадрид. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Интер – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Прямо сейчас "нерадзурри" замыкают группу В с двумя очками в активе, а "сливочные" идут третьими с четырьмя зачётными баллами. Таким образом, в матче на Джузеппе Меацца ничья или поражение недопустимы для обоих коллективов.

Стартовые составы

Интер:

Реал Мадрид:

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