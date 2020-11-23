Лунін продовжує інтенсивно тренуватись у таборі Реала. Під час одного із занять захисник Реала Марсело потужним ударом пробив по воротах. Андрій у фантастичному стрибку зумів парирувати цей удар.

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"Це не зупиняється. Сьогодні ми повернулися до тренувань. Настав час підготуватися до дуже важливого матчу Ліги чемпіонів", – написав Лунін у своєму Instagram.

Зауважимо, найближчий поєдинок Реал проведе саме в ЛЧ – проти міланського Інтера на виїзді. Зустріч пройде 25 листопада, початок о 22:00. До слова, у поточному сезоні Лунін ще не зіграв у футболці "вершкових" жодного матчу.

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