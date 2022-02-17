"Важко знайти слова після такої поразки. Я пишаюся тим, що хлопці зробили. Ми показали дуже хорошу гру, особливо в перші 25 хвилин другого тайму, коли точно заслуговували на забитий м'яч.

Інтер – Ліверпуль – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Була чудова атмосфера на Сан-Сіро. Вболівальники підтримували нас від початку до кінця. Я хочу попросити вибачення за те, що ми не змогли подарувати їм той результат, на який усі сподівалися. Але я вважаю, що сьогодні ми провели найкращий матч у сезоні, особливо з урахуванням того, яка команда була нашим суперником.

У футболі все часом вирішують дрібниці. Сьогодні вирішальним став удар Фірміно головою. Проте цей матч має надати нам впевненості, адже ми чудово зіграли. Ми не заслуговували на поразку, але це футбол. Пишаємося тим, що провели чудовий матч проти однієї з найкращих команд Європи.

Зараз у нас обмаль надії, але ми поїдемо на Енфілд, щоб зіграти якнайкраще, а там – подивимося. Ми знали, що Ліверпуль використовуватиме пресинг, але ми теж добре це робили та, як я вже сказав, мені здається, що ми заслужили на інший результат", – цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, долю зустрічі вирішили пізні голи Фірміно та Салаха. Матч-відповідь між англійською та італійською командами відбудеться 8 березня.

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