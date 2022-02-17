"Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что ребята сделали. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда точно заслуживали забитый мяч.

Интер – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Была отличная атмосфера на Сан-Сиро. Болельщики поддерживали нас от начала до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все надеялись. Но я считаю, что сегодня мы провели самый лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была нашим соперником.

В футболе все решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Однако этот матч должен придать нам уверенность, ведь мы отлично сыграли. Интер не заслуживал поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд Европы.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на Энфилд, чтобы сыграть как можно лучше, а там – посмотрим. Мы знали, что Ливерпуль будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат", – цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА .

Напомним, судьбу встречи решили поздние голы Фирмино и Салаха. Ответный матч между английской и итальянской командами состоится 8 марта.