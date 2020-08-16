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Інтер попри заяву про відмову від участі в Юнацькій лізі УЄФА вийшов до чвертьфіналу турніру

19:30 - Читать на русском
Інтер попри заяву про відмову від участі в Юнацькій лізі УЄФА вийшов до чвертьфіналу турніру
Інтер U-19 – Ренн U-19 – 1:0 / Твіттер ФК Інтер

Юнацька команда міланського клубу своїм прикладом вирішила надихнути підопічних Антоніо Конте на завтрашній півфінал Ліги Європи проти Шахтаря.

 

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Інтер U-19 – Ренн U-19 – 1:0

Гол: Касадей, 78

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Юнаки Інтера з мінімальним рахунком здолали своїх французьких однолітків з Ренна і пробились до чвертьфіналу турніру. Єдиний гол під кінець матчу забив півзахисник міланців Чезаре Касадей.

Цікаво, що на початку березня керівництво клубу прийняло рішення відмовитися від подальших виступів у Юнацькій лізі УЄФА, про що повідомило на своєму офіційному сайті. Головною причиною такого рішення стала загроза поширення COVID-19 – "чорно-сині" вирішили не ризикувати здоров’ям своїх футболістів, багато з яких є ще неповнолітніми.

Однак, вимушена пауза у футболі, викликана пандемією коронавірусу, змусила босів "чорно-синіх" змінити своє попереднє рішення і тепер одразу дві команди "нерадзуррі" (головна і юнацька) претендують на завоювання єврокубкових трофеїв.

До слова, у чвертьфіналі Інтер U-19 зустрінеться з переможцем зустрічі Ювентус – Реал. Натомість головна команда вже завтра, 17 серпня, позмагається з донецьким Шахтарем за вихід у фінал Ліги Європи.

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Теги
Інтер - Шахтар Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Ліга чемпіонів Інтер U-19
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