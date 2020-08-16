Інтер – Шахтар: президент італійців прибув у розташування команди – преса знайшла два мотиви

Президент міланського Інтера Стівен Чжан, який нещодавно повернувся в Італію після кількамісячної відсутності, вирішив підтримати команду особистим візитом. 28-річний китайський функціонер прибув у Дюссельдорф і завітав до готелю, де розташувались підопічні Антоніо Конте. Президент має намір провести напутню вечерю спільно з командою і налаштувати її на боротьбу з Шахтарем. Окрім того, між керівником клубу і наставником команди планується серйозна розмова – очевидно, вже після самого поєдинку.

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Нагадаємо, нещодавно між головним тренером "чорно-синіх" і керівництвом клубу виник конфлікт – Конте поскаржився на слабке керівництво, яке не захищає його і гравців міланського клубу. Такі висловлювання стали для китайців неприємною несподіванкою. Однак, бажання гідно завершити сезон (у клубі вірять у перемогу у Лізі Європи), призвело до певної консервації конфлікту, рішення якого було відкладено на після закінчення виступу команди в єврокубку.

Півфінальний поєдинок між Інтером та Шахтарем відбудеться вже завтра, 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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