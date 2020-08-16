toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Інтер – Шахтар: президент італійців прибув у розташування команди – преса знайшла два мотиви

18:03 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: президент італійців прибув у розташування команди – преса знайшла два мотиви
Стівен Чжан / Imagephotoagency.it

Міланський клуб всерйоз налаштований на завоювання другого за значимістю єврокубкового трофею.

 

Президент міланського Інтера Стівен Чжан, який нещодавно повернувся в Італію після кількамісячної відсутності, вирішив підтримати команду особистим візитом. 28-річний китайський функціонер прибув у Дюссельдорф і завітав до готелю, де розташувались підопічні Антоніо Конте. Президент має намір провести напутню вечерю спільно з командою і налаштувати її на боротьбу з Шахтарем. Окрім того, між керівником клубу і наставником команди планується серйозна розмова – очевидно, вже після самого поєдинку.

Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20

Нагадаємо, нещодавно між головним тренером "чорно-синіх" і керівництвом клубу виник конфлікт – Конте поскаржився на слабке керівництво, яке не захищає його і гравців міланського клубу. Такі висловлювання стали для китайців неприємною несподіванкою. Однак, бажання гідно завершити сезон (у клубі вірять у перемогу у Лізі Європи), призвело до певної консервації конфлікту, рішення якого було відкладено на після закінчення виступу команди в єврокубку.

Півфінальний поєдинок між Інтером та Шахтарем відбудеться вже завтра, 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Поворознюк: Де зараз Волинь? Боженька – не фраєр, він усіх розставить по місцях
10:33
5492
Теги
Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар Антоніо Антоніо Конте Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона має намір попрощатись із Суаресом
    Іспанія — 16:083891 Барселона має намір попрощатись із Суаресом
1
год
:
56
хв
Севілья
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?