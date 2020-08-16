Интер несмотря на заявление об отказе от участия в Юношеской лиге УЕФА вышел в четвертьфинал турнира

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Интер U-19 – Ренн U-19 – 1:0

Гол: Касадей, 78

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Юноши Интера с минимальным счетом одолели своих французских сверстников из Ренна и пробились в четвертьфинал турнира. Единственный гол в конце матча забил полузащитник миланцев Чезаре Касадей.

Интересно, что в начале марта руководство клуба приняло решение отказаться от дальнейших выступлений в Юношеской лиге УЕФА, о чем сообщило на своем официальном сайте. Главной причиной такого решения стала угроза распространения COVID-19 – "черно-синие" решили не рисковать здоровьем своих футболистов, многие из которых были еще несовершеннолетними.

Однако, вынужденная пауза в футболе, вызванная пандемией коронавируса, заставила боссов "черно-синих" изменить свое предыдущее решение и теперь сразу две команды "нерадзурри" (главная и юношеская) претендуют на завоевание еврокубковых трофеев.

К слову, в четвертьфинале Интер U-19 встретится с победителем встречи Ювентус – Реал. Зато главная команда уже завтра, 17 августа, поборется с донецким Шахтером за выход в финал Лиги Европы.

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