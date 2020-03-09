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Інтер офіційно відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА через загрозу коронавірусу

17:45 610 Читать на русском
Інтер офіційно відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА через загрозу коронавірусу
Інтер U-19 / Фото з відкритих джерел

Єврокубки втратили одного з претендентів на трофей.

Керівництво міланського Інтера прийняло рішення відмовитися від подальших виступів у Юнацькій лізі УЄФА, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головною причиною такого рішення стала загроза поширення коронавірусу COVID-19 – "чорно-сині" вирішили не ризикувати здоров’ям своїх футболістів, багато з яких є ще неповнолітніми.

До слова, 11 березня Інтер на своєму полі мав приймати французький Ренн, однак тепер міланському клубу буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Нагадаємо, головна команда Інтера продовжує виступи у єврокубках – в 1/8 фіналу Ліги Європи італійці зустрінуться з іспанським Хетафе. Перший поєдинок відбудеться 12 березня в Італії, матч-відповідь – за тиждень, 19 березня, в Іспанії.

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Теги
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