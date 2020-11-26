Півзахисник "нерадзуррі" зазнає санкцій після отримання червоної картки в поєдинку 4 туру ЛЧ проти мадридського Реала.

Артуро Відаль був вилучений на 33-й хвилині матчу проти "вершкових". Чилієць впав у штрафному майданчику гостей, але рефері не призначив пенальті. Після протестів хавбек отримав жовту, але не заспокоївся. Як наслідок – друге попередження і червона.

Інтер – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

За свою нестриманість Відаль буде покараний. 33-річного чилійця оштрафують на серйозну суму, інформує Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

До слова, матч Інтер – Реал завершився з рахунком 0:2. Після 4-х турів команда Антоніо Конте набрала лише 2 очки і посідає останнє місце в групі, відстаючи від Шахтаря на 2 пункти. Від зони плей-офф "нерадзуррі" відділяють вже 5 очок.

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