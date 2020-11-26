Полузащитник "нерадзурри" получит санкции после красной карточки в поединке 4 тура ЛЧ против мадридского Реала.

Артуро Видаль был удален на 33-й минуте матча против "сливочных". Чилиец упал в штрафной гостей, но рефери не назначил пенальти. После протестов хавбек получил желтую, но не успокоился. Как следствие – второе предупреждение и красная.

Интер – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча

За свою несдержанность Видаль будет наказан. 33-летнего чилийца оштрафуют на серьезную сумму, информирует Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

К слову, матч Интер – Реал завершился со счетом 0:2. После 4-х туров команда Антонио Конте набрала всего 2 очка и занимает последнее место в группе, отставая от Шахтера на 2 пункта. От зоны плей-офф "нерадзурри" отделяют уже 5 очков.

Реал уверенно победил Интер: мадридцы запугивают Шахтер, Конте делает первый шаг к отставке, а Кроос бьёт рекорды