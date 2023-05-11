Інтер перервав серію без перемог у протистояннях з Міланом в Лізі чемпіонів
завершено
Едін Джеко 8’
Генріх Мхітарян 11’
8’ Едін Джеко
11’ Генріх Мхітарян
Вчорашня зустріч між Міланом та Інтером стала п'ятою в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta.
Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2
До цього Мілан двічі здобував перемогу, а ще 2 гри завершувались нічиєю. Вчора Інтер порушив негативну серію, здобувши важливу перемогу в першому півфіналі ЛЧ.
До слова, голи у ворота "россонері" забивали Едін Джеко та Генріх Мхітарян – перемога з рахунком (2:0). Матч-відповідь відбудеться 16 травня.
Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ
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