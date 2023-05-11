Перемога "нерадзуррі" стала першою в міланському дербі у поєдинках Ліги чемпіонів.

Вчорашня зустріч між Міланом та Інтером стала п'ятою в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta.

Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2

До цього Мілан двічі здобував перемогу, а ще 2 гри завершувались нічиєю. Вчора Інтер порушив негативну серію, здобувши важливу перемогу в першому півфіналі ЛЧ.

До слова, голи у ворота "россонері" забивали Едін Джеко та Генріх Мхітарян – перемога з рахунком (2:0). Матч-відповідь відбудеться 16 травня.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ