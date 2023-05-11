Интер прервал серию без побед в противостояниях с Миланом в Лиге чемпионов
09:34 - Читати українською
Победа "нерадзурри" стала первой в миланском дерби в поединках Лиги чемпионов.
завершено
Эдин Джеко 8’
Генрих Мхитарян 11’
8’ Эдин Джеко
11’ Генрих Мхитарян
Вчерашняя встреча между Миланом и Интером стала пятой в Лиге чемпионов, сообщает Opta.
Чёрно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2
До этого Милан дважды одерживал победу, а еще 2 игры завершались ничьей. Вчера Интер нарушил негативную серию, одержав важную победу в первом полуфинале ЛЧ.
К слову, голы в ворота "россонери" забивали Эдин Джеко и Генрих Мхитарян – победа со счетом (2:0). Ответный матч состоится 16 мая.
Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ
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