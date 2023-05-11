Победа "нерадзурри" стала первой в миланском дерби в поединках Лиги чемпионов.

Вчерашняя встреча между Миланом и Интером стала пятой в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

Чёрно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

До этого Милан дважды одерживал победу, а еще 2 игры завершались ничьей. Вчера Интер нарушил негативную серию, одержав важную победу в первом полуфинале ЛЧ.

К слову, голы в ворота "россонери" забивали Эдин Джеко и Генрих Мхитарян – победа со счетом (2:0). Ответный матч состоится 16 мая.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ