Інтер в рамках першого матчу 1/8 фіналу приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO".

Інтер – Ліверпуль: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Нерадзуррі" повернулися у плей-офф ЛЧ після 10 років відсутності. Стилістично й статистично міланці демонструють той же футбол, що і при Антоніо Конте, хоча в деяких аспектах Сімоне Індзагі зробив Інтер навіть кращим – зокрема, тактично колектив став більш гнучким. Втім, "зміям" дуже не пощастило із жеребом, адже вони натрапили на одного з найсильніших суперників.

Ліверпуль за всіма атакувальними метриками входить у топ-3 команд Європи, а до матчу в Мілані мерсисайдці підійшли без кадрових втрат. Тим не менш, Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши в запасі Матіпа й довіривши місце у півзахисті Елліоту.

Інтеру ж не можуть допомогти Барелла, Корреа й Весіно. На щастя для господарів, від пошкодження встиг відновитись Бастоні, який потрапив у старт.

Стартові склади

Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч – Мартінес, Джеко

Запасні: Кордац, Раду, Гальярдіні, Санчес, Раноккія, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Саньяллі, Карбоні, Кайседо

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Елліот, Фабінью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Запасні: Келлехер, Мілнер, Кейта, Фірміно, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Цімікас, Діас, Оріджі, Матіп

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