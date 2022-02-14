УЄФА планує безкоштовно роздати 10 тисяч квитків уболівальникам, інформує The Athletic. Перепустки отримають прихильники клубів, які вийдуть у фінал цього сезону.

Президент Союзу європейських асоціацій Александер Чеферін заявив, що таким чином хочуть "нагородити фанатів за підтримку європейського футболу під час кризи, спричиненої ковідом".

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Зауважимо, фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 запланований на 28 травня в російському Санкт-Петербурзі. Українці без плати за вхід не зможуть потрапити на стадіон, адже вітчизняні команди припинили боротьбу у найпрестижнішому євротурнірі.

4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів