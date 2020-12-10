Найкориснішим гравцем Шахтаря у зустрічі з Інтером за оцінками InStat став голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін.

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У поєдинку з італійцями він відбив шість ударів по воротах, тричі вдало зіграв на виході і віддав 42 передачі з точністю 71%, повідомляє видання Zbirna.com. Навантаження на воротаря випало колосальне – в сумі футболісти Інтера 19 разів били по воротах, виконали 17 стандартних положень і зробили 24 подачі після ігрових ситуацій!

У трійку найкращих футболістів Шахтаря також увійшли Тарас Степаненко (303 бали) і Додо (289 балів). До слова, найкориснішим гравцем поєдинку став захисник Інтера Мілан Шкріняр (355 балів).

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