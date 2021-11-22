Головним рефері зустрічі між Шахтарем та Інтером буде Овідіу Хацеган, інформує офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Мірча Міхал Грігоріу, четвертий рефері – Раду Петреску.

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Цікаво, що Хацеган 12 разів обслуговував матчі за участі українських команд. Лише Динамо має негативну статистику в матчах під його наглядом. Кияни виграли лише раз при двох поразках і трьох нічиїх. Водночас Металіст, Карпати і Шахтар виключно перемагали.

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Особливо в цьому контексті варто згадати донеччан, яких Хацеган судив уже чотири рази. Усі матчі – в рамках Ліги чемпіонів. Востаннє румунський арбітр зафіксував перемогу Шахтаря над Реалом в грудні минулого року.

До слова, матч поточного розіграшу ЛЧ Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 24 листопада, на Сан-Сіро. Команді Роберто Де Дзербі потрібна виключно перемога. В іншому випадку "гірники" втратять будь-які шанси на єврокубкову весну.

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