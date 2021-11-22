Главным рефери встречи между Шахтером и Интером будет Овидиу Хацеган, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Мирча Михал Григориу, четвертый рефери – Раду Петреску.

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Примечательно, что Хацеган 12 раз обслуживал матчи с участием украинских команд. Только у Динамо негативная статистика в матчах под его судейством. Киевляне выиграли только раз при двух поражениях и трех ничьих. В то же время, Металлист, Карпаты и Шахтер исключительно побеждали.

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Особенно в этом контексте следует вспомнить дончан, которых Хацеган судил уже четыре раза. Все матчи – в рамках Лиги чемпионов. В последний раз румынский арбитр зафиксировал победу Шахтера над Реалом в декабре прошлого года.

К слову, матч текущего розыгрыша ЛЧ Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября, на Сан-Сиро. Команде Роберто Де Дзерби нужна только победа. В противном случае "горняки" потеряют любые шансы на еврокубковую весну.

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