Інтер – Шахтар: Хочолава повернувся до загальної групи "гірників" перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів
20:24 - Читать на русском
Донецький Шахтар отримав позитивну звістку із клубного лазарета.
"Гірники" провели тренування у рамках підготовки до матчу Ліги чемпіонів проти Інтера, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
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До загальної групи повернувся Давид Хочолава. Близькі до повноцінного відновлення Дентінью та Віктор Корнієнко, які займались індивідуально.
Нагадаємо, після 5-ти турів групового етапу Шахтар розташувався на 2-й сходинці групи В з 7-ма очками, Інтер – 4-й (5 балів). Поєдинок між цими суперниками відбудеться у Мілані 9 грудня, початок о 22:00.
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