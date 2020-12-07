"Гірники" провели тренування у рамках підготовки до матчу Ліги чемпіонів проти Інтера, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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До загальної групи повернувся Давид Хочолава. Близькі до повноцінного відновлення Дентінью та Віктор Корнієнко, які займались індивідуально.

Нагадаємо, після 5-ти турів групового етапу Шахтар розташувався на 2-й сходинці групи В з 7-ма очками, Інтер – 4-й (5 балів). Поєдинок між цими суперниками відбудеться у Мілані 9 грудня, початок о 22:00.

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