"Горняки" провели тренировку в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов против Интера, сообщает официальный сайт Шахтера.

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В общую группу вернулся Давид Хочолава. Близки к полноценному восстановлению Дентиньо и Виктор Корниенко, которые занимались индивидуально.

Напомним, после 5-ти туров группового этапа Шахтер расположился на 2-й строчке группы В с 7-ю очками, Интер – 4-й (5 баллов). Поединок между этими соперниками состоится в Милане 9 декабря начало в 22:00.

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