"Шукатимемо резерви й обговорюватимемо, завдяки чому можна обіграти цю команду. Єдине, хотілося б, аби наші вболівальники та країна підтримали нас.

Матвієнко виділив головну проблему Шахтаря напередодні вирішального матчу ЛЧ з Інтером

Це найважливіший матч для Шахтаря. Намагатимемось виконати завдання виходу з групи", – цитує Болбата офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 5-ти турів групового етапу Шахтар розташувався на 2-й сходинці групи В з 7-ма очками, Інтер – 4-й (5 балів). Поєдинок між цими суперниками відбудеться у Мілані 9 грудня, початок о 22:00.

Шахтар розтрощив Минай – лідери відпочили перед ЛЧ, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті