"Будем искать резервы и обсуждать, благодаря чему можно обыграть эту команду. Единственное, хотелось бы, чтобы наши болельщики и страна поддержали нас.

Матвиенко выделил главную проблему Шахтера накануне решающего матча ЛЧ с Интером

Это важнейший матч для Шахтера. Постараемся выполнить задачу выхода из группы", – цитирует Болбата официальный сайт клуба.

Напомним, после 5-ти туров группового этапа Шахтер расположился на 2-й строчке группы В с 7-ю очками, Интер – 4-й (5 баллов). Поединок между этими соперниками состоится в Милане 9 декабря, начало в 22:00.

Шахтер разгромил Минай – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти