Інтер – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія не зуміла втримати натиск Інтера у матчі групового етапу ЛЧ. Відео голів та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

Інтер швидко відкрив рахунок завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса.

19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

Після перерви підопічні Антоніо Конте мали шанс подвоїти перевагу, але аргентинський нападник не зміг реалізувати пенальті та оформити дубль. Крапку у матчі поставив Кандрева, забивши другий м'яч Інтера наприкінці поєдинку.

Перемога підняла італійців на другу сходинку групи F. Борусія Д – третя.

Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив Генк