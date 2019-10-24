toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ СЛАВІЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ІНТЕР - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН

Інтер – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

00:59 11 Читать на русском
Інтер – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Інтер – Борусія Д / Фото ФК Інтер

Дортмундська Борусія не зуміла втримати натиск Інтера у матчі групового етапу ЛЧ. Відео голів та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

22’ Лаутаро Мартінес
89’ Антоніо Кандрева
 
22’ Лаутаро Мартінес
89’ Антоніо Кандрева

Інтер швидко відкрив рахунок завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса.

19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

Після перерви підопічні Антоніо Конте мали шанс подвоїти перевагу, але аргентинський нападник не зміг реалізувати пенальті та оформити дубль. Крапку у матчі поставив Кандрева, забивши другий м'яч Інтера наприкінці поєдинку.

Перемога підняла італійців на другу сходинку групи F. Борусія Д – третя.

Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив Генк

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом Пятова
23 жовтня
20898
Теги
Інтер - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Інтер Інтер Ліга чемпіонів Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
54
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук