Інтер – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 23 жовт 1676
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Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив Генк
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Хачеріді пояснив, чому вирішив перейти в Динамо БрестСвіт — 23 жовт 2214
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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника ДинамоЛіга Європи — 23 жовт 2228
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Динамо – Копенгаген: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 23 жовт 2883
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Хачеріді підписав контракт з брестським ДинамоСвіт — 23 жовт 12312