Ліга чемпіонів: РБ Лейпциг у вольовому стилі здолав Зеніт, Челсі дотиснув Аякс в ендшпілі

Відбулися ще два поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: німецький РБ Лейпциг і лондонський Челсі здолали пітерський Зеніт і амстердамський Аякс відповідно.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група G

РБ Лейпциг – Зеніт – 2:1

Голи: Лаймер, 49, Забітцер, 59 – Ракицький, 25

Група H

Аякс – Челсі – 0:1

Гол: Батшуаї, 86

Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

Лейпцизькі "бики" володіли територіальною перевагою у першому таймі домашнього матчу проти Зеніта, але опинилася у ролі команди, що програє. На 25-й хвилині хтось із оборонців РБ необачно виніс м'яч зі штрафного, його підхопив Ярослав Ракицький і гарматним пострілом метрів із 25-ти поцілив у кут воріт Гулачі. Відігралися господарі на старті другої половини гри. Більше того, підопічні Юліана Нагельсманна забили двічі впродовж 10 хвилин. Спочатку Конрад Лаймер вискочив віч-на-віч із кіпером пітерців і спокійно пробив повз нього. А потім асистент Лаймера Марсель Забітцер забив і сам – австрієць прийняв передачу Клостермана майже на куті штрафного, а другим дотиком відправив м'яч у дальню дев'ятку за неймовірною траєкторією – 2:1!

Значно біднішим на цікаві події став матч в Амстердамі. Аякс і Челсі грали на рівних, почергово створюючи напівмоменти біля володінь суперника. Спочатку ближчими до перемоги були "аяксиди". Зокрема, господарі навіть забили на 37-й хвилині, коли Квінсі Промес замкнув чи то удар, чи то простріл Зієша. Однак, суддівська бригада з допомогою VAR відмінила гол через мінімальний офсайд. Під завісу поєдинку активніше заграв Челсі. Зрештою, це дало свої плоди на 86-й хвилині, коли спрацювала зв'язка резервістів Пулішіч-Батшуаї. Американець прорвався лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а бельгійський форвард із кількох метрів пробив у протихід Онана. Ця перемога дозволила "синім" наздогнати амстердамців у турнірній таблиці. В обох команд по 6 очок після 3-х турів.

Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу в Локомотива, ПСЖ і Тоттенхем знищили своїх суперників