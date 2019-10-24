toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ИНТЕР - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН

Интер – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:59 14 Читати українською
Интер – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча
Интер – Боруссия Д / Фото ФК Интер

Дортмундская Боруссия не сумела удержать напор Интера в матче группового этапа ЛЧ. Видео голов и обзор матча смотрите на Футбол 24.

22’ Лаутаро Мартинес
89’ Антонио Кандрева
 
22’ Лаутаро Мартинес
89’ Антонио Кандрева

Интер быстро открыл счет благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса.

19-летний Холанд установил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов по результативности

После перерыва подопечные Антонио Конте имели шанс удвоить преимущество, но аргентинский нападающий не смог реализовать пенальти и оформить дубль. Точку в матче поставил Кандрева, забив второй мяч Интера конце поединка.

Победа подняла итальянцев на второе место группы F. Боруссия Д - третья.

Лига чемпионов: Интер уверенно одолел Боруссию Д, Наполи перестрелял Зальцбург, Ливерпуль разгромил Генк

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера
23 октября
1193
Теги
Интер - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Интер Интер Лига чемпионов Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
10
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук