Караваєв вибачився перед партнерами і фанатами Динамо за пенальті у грі проти Брюгге

Гравець віце-чемпіонів України прокоментував епізод з порушенням правил, який призвів до єдиного пропущеного гола.

"Пенальті? Начебто вибрав правильну позицію, хотів зіграти в м'яч і сильно не торкався опонента, він сам вдарився в мене. Звичайно, вся провина лежить на мені. Вибачився і перед командою, і перед уболівальниками. Не було б цього пенальті... У нас же були моменти.

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Тепер треба забивати вдома. Це буде тиснути психологічно, але я впевнений, що у нас на стадіоні буде багато вболівальників, які будуть гнати нас вперед, і ми обов'язково заб'ємо.

Циганков? Хлопець пропустив всі збори, не набрав кондиції, а результат потрібно давати в кожній грі. У нього дуже багато бажання, і ми всі його підтримуємо. Розуміємо, що він робив для команди і хоче робити далі. Тільки завдяки матчам він набере форму" – цитує Караваєва Динамомания.

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