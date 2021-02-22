"Завтрашній матч – кульмінація п'ятирічної роботи з цим чудовим колективом. Ми постараємося показати свій найкращий футбол і отримати від нього задоволення.

Лаціо підготував новий контракт для Індзагі – за вихід в Лігу чемпіонів передбачений серйозний бонус

Баварія виграла Лігу чемпіонів, а потім і клубний чемпіонат світу ФІФА. Віддаю перевагу зосередитися на своїй команді, а не на слабких сторонах суперника, навіть якщо вони і є. Протягом нашої подорожі ми провели чимало фіналів, тому знаємо, як готуватися до таких матчів", – цитує Індзагі сайт УЄФА.

Вже 23 лютого римляни прийматимуть Баварію, яка є чинним тріумфатором турніру. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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