"Завтрашний матч – кульминация моей пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от него удовольствие.

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Бавария выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира ФИФА. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. В течение нашего путешествия мы провели немало финалов, поэтому знаем, как готовиться к таким матчам", – цитирует Индзаги сайт УЕФА.

Уже 23 февраля римляне будут принимать Баварию, которая является действующим триумфатором турнира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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