Очільник "нерадзуррі" Стівен Чжан прокоментував перемогу над Міланом (1:0) та перший за 12 років вихід Інтера у фінал Ліги чемпіонів.

"Чесно? Кожен сезон особливий, але якби мені сказали, що ми дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів, я б навряд у це повірив. Єдиний, хто казав мені про це – Лукаку. Я не знаю чи це був жарт, але він так сказав.

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Сімоне Індзагі має менталітет переможця, він дуже добре вміє вести команду правильним шляхом. У кожному сезоні у нього бувають моменти злетів і падінь. Але він буде тренером Інтера ще багато сезонів. Я працював з багатьма наставниками, хоча мені лише 31 рік.

Індзагі – особливий. Він дуже спокійний, незалежно від того, виграєте ви чи програєте, він залишається спокійним. Це особлива якість. До того ж він єдиний, хто ніколи не просить у мене гравців.

Реал та Ман Сіті – це дві дуже сильні команди, але ми пройшли групу з Баварією та Барселоною, тому я впевнений, що у фіналі буде чудовий матч", – цитує президента Calciomercato.

Нагадаємо, "нерадзуррі" переграли вічних суперників 3:0 за сумою двох матчів. У фіналі Інтер зіграє з переможцем пари Реал – Манчестер Сіті.

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