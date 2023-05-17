"Ми чудово попрацювали в обох матчах. Важливо залишатися завжди командою. Я це відчув на чемпіонаті світу з Аргентиною. Якщо у вас єдина група, всі йдуть в одному напрямку, все простіше. Ми показали, що Інтер заслуговує на те, щоб насолоджуватися такими вечорами й досягати моментів, які є такими важливими для гравців.

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Після перемоги на чемпіонаті світу, з тим досвідом, що я отримав, вірив, що ми будемо у фіналі. Кожен день намагаюся вдосконалюватися і допомагати моїм товаришам по команді. Фінал? Хто б не був у Стамбулі, ми гратимемо на максимумі. Кажуть, що фінал не грають, а виграють", – цитує аргентинця L'equipe.

Нагадаємо, що Інтер за сумою двох матчів переграв Мілан 3:0 в півфіналі Ліги чемпіонів. Команда Індзагі зіграє у фіналі проти переможця пари Манчестер Сіті – Реал. Фінал турнірну запланований на 10 червня.

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