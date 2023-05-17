Глава "нерадзурри" Стивен Чжан прокомментировал победу над Миланом (1:0) и первый за 12 лет выход Интера в финал Лиги чемпионов.

"Честно? Каждый сезон особенный, но если бы мне сказали, что мы дойдем до финала Лиги чемпионов, я бы вряд ли в это поверил. Единственный, кто говорил мне об этом – Лукаку. Я не знаю, была ли это шутка, но он так сказал.

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Симоне Индзаги имеет менталитет победителя, он очень хорошо умеет вести команду по правильному пути. В каждом сезоне у него бывают моменты взлетов и падений. Но он будет тренером Интера еще много сезонов. Я работал со многими наставниками, хотя мне всего 31 год.

Индзаги – особенный. Он очень спокоен, независимо от того, выигрываете вы или проиграете, он остается спокойным. Это особое качество. К тому же он единственный, кто никогда не просит у меня игроков.

Реал и Ман Сити – это две очень сильные команды, но мы прошли группу с Баварией и Барселоной, поэтому я уверен, что в финале будет отличный матч", – цитирует президента Calciomercato.

Напомним, "нерадзурри" обыграли вечных соперников 3:0 по сумме двух матчей. В финале Интер сыграет с победителем пары Реал – Манчестер Сити.

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