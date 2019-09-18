Хуммельс: Борусія втратила два очки в матчі з Барселоною

Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс прокоментував нічию з Барселоною в матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

"Ми не дозволили супернику створювати моменти. Рахунок після першого тайму правдиво відображав все те, що відбувалося на полі. Після перерви ми посилили тиск і змусили їх помилятися.

Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми втратили два очки і втратили можливість вийти на більш вигідну позицію в групі. Проте, ми можемо пишатися тим, як ми сьогодні грали, особливо в другому таймі", – цитує Хуммельса прес-служба УЄФА.

У 2-му турі Борусія зіграє в Празі зі Славією, а Барселона вдома прийматиме міланський Інтер. Наразі у всіх команд групи F по одному очку в активі.

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