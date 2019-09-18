Хуммельс: Боруссия потеряла два очка в матче с Барселоной

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс прокомментировал ничью с Барселоной в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы не позволили сопернику создавать моменты. Счет после первого тайма правдиво отражал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и заставили их ошибаться.

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Мы потеряли два очка и потеряли возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Однако, мы можем гордиться тем, как мы играли, особенно во втором тайме", – цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.

Во 2-м туре Боруссия сыграет в Праге со Славией, а Барселона дома примет миланский Интер. Сейчас у всех команд группы F по одному очку в активе.

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