Екс-голкіпер "гірників" Рустам Худжамов вважає, що поєдинок Ліги чемпіонів проти міланців стане для італійського наставника донеччан "перевіркою на міцність" в очах своїх співвітчизників.

"Якщо Шахтар буде так грати з Інтером, як з Динамо (3:0), то цілком може розраховувати на успіх. Але якщо Де Дзербі буде так "стартувати" на суддю в Європі, то ризикує побачити перед собою червоне світло. Головне, щоб це все йшло на користь українському футболу в плані накопичення очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Для Де Дзербі це знову буде дуже важливий матч – до нього буде підвищена увага з боку італійських журналістів, які бувають достатньо нещадними. Вони захочуть побачити, на що він здатний на чолі Шахтаря. Для Де Дзербі матч з Інтером – випробування", – сказав Худжамов у коментарі Сегодня.

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Нагадаємо, Шахтар та Інтер зустрінуться вже у вівторок, 28 вересня. Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів на київському НСК Олімпійський розпочнеться о 19:45. Поєдинки першого туру обидві команди програли – Шерифу та Реалу відповідно.

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