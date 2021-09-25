Экс-голкипер "горняков" Рустам Худжамов считает, что поединок Лиги чемпионов против миланцев станет для итальянского наставника дончан "проверкой на прочность" в глазах своих соотечественников.

"Если Шахтер будет так играть с Интером, как с Динамо (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так "стартовать" на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой красный свет. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов УЕФА.

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Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч – у него будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе Шахтера. Для Де Дзерби матч с Интером – испытание", – сказал Худжамов в комментарии Сегодня.

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Напомним, Шахтер и Интер встретятся уже во вторник, 28 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов на киевском НСК Олимпийский начнется в 19:45. Поединки первого тура обе команды проиграли – Шерифу и Реалу соответственно.

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